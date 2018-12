Ragazzo di 15 anni si lancia dal 14esimo piano e muore: il paracadute fatto in casa non si è aperto. «La mamma lo incoraggiava»

Lunedì 17 Dicembre 2018, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, in Ucrania,. Si chiamava Bogdan Firsov. L'adolescente stava realizzando un video per i social, sotto gli occhi di un pubblico che lo incitava in questa "impresa". Nel pubblico di "tifosi"eraUn testimone oculare ha arccontato: «Era pieno di gente che guardava e nessuno ha fatto niente per fermarlo, lo fimavano e basta...stiamo perdendo l'umanità». Quel salto non avrebbe mai dovuto avvenire. Come riporta un giornale locale, infatti, l'edificio era troppo basso. Bogdan non sarebbe riuscito a salvarsi emmeno con un paracadute funzionante.«È successo proprio davanti ai miei occhi - continua il testimone - il ragazzo si è lanciato con il paracadute che non si è aperto, e lui è caduto di schiena. È stato terribile». Bogdan è rimasto in cima al tetto per due minuti prima di lanciarsi. Nessuno ha chiamato la polizia nel frattempo, anzi, l'hanno incoraggiato. Compresa sua madre.