Ragazzo di 14 anni scomparso da 20 giorni trovato morto dentro un camino

Era scomparso dal 20 dicembre e di lui si era persa ogni traccia. Poi la tragica scoperta. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita incastrato dentro un camino di una casa vuota vicino la propria abitazione. È morto così a 14 anni Harley Dilly, adolescente dell'Ohio. La polizia ha scoperto gli occhiali e la giacca marrone rossiccio del giovane al secondo piano della casa vicino a un camino in mattoni. Il suo corpo è stato trovato all'interno, in uno spazio non più grande di 22 centimetri per 33 di larghezza.



Secondo la polizia sembra che si sia trattato di un incidente. Al momento non è stata determinata nessuna causa di morte ufficiale, per la quale si attente l'esito dell'autopsia. La casa dove è stato rinvenuto Harley Dilly era stata controllata più volte durante le ricerche ma la polizia non era entrata perché non c'erano segni evidenti di un ingresso forzato.



Le finestre e la porta erano chiuse. Il capo Hickman ha detto che i proprietari della casa stanno ristrutturando la proprietà e l'hanno usata solo come casa estiva. Il capo della polizia di Port Clinton, Robert J Hickman, ha dichiarato che i proprietari della casa stavano ristrutturando la proprietà che veniva usata solo come casa estiva. La polizia crede che Harley abbia usato una torre d'antenna per raggiungere il tetto, per poi arrampicarsi nel camino. Ultimo aggiornamento: 10:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA