Raisi, chi comanda ora in Iran? Il successore (ad interim) Mokhber e il ruolo di Ali Khamenei

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti a causa dello schianto dell'elicottero sul quale viaggiavano. La conferma arriva dal vice presidente e attuale presidente ad interim Mohsen Mansouri. La televisione di stato iraniana ha diffuso uno screenshot delle riprese video riprese dall'interno dell'elicottero sul quale viaggiavano il presidente Raisi e il ministro degli Amir-Abdollahian prima che si schiantasse. «Sono martiri», ha affermato l'emittente. Anche l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha riferito che tutti i passeggeri a bordo del velivolo «sono stati martirizzati». L'incidente è avvenuto mentre Raisi stava tornando dalla provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, dove aveva incontrato il suo omologo azerbaigiano Ilham Aliyev per inaugurare una diga sviluppata congiuntamente al confine tra i paesi. Il velivolo è stato ritrovato su una montagna nel nordovest dell'Iran, spiegano i servizi d'emergenza.

Cosa succede ora?

Gli analisti di Eurasia Group scrivono che la morte di Raisi non sconvolgerebbe seriamente la stabilità interna dell'Iran, poiché le forze di sicurezza, l'esercito e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) rimangono sotto il controllo della Guida Suprema Ali Khamenei.

Il presidente dell'Iran è un funzionario eletto e secondo la costituzione, in caso di morte del presidente, le elezioni devono svolgersi entro cinquanta giorni, mentre nel frattempo il vicepresidente senior ricopre la carica. Gli osservatori dell'OPEC+ esamineranno cosa significherà la morte del presidente iraniano in occasione del prossimo incontro del gruppo il 1° giugno.

Il ruolo (a rischio) di Khamenei

Il leader supremo Ali Khamenei esercita l’autorità decisionale ultima in Iran, ma Raisi deteneva ancora un potere significativo all’interno del regime. Raisi era vicepresidente dell'Assemblea degli Esperti, organismo del regime costituzionalmente incaricato di monitorare la guida suprema e di selezionare il suo successore. Gli iraniani hanno rieletto Raisi come rappresentante della provincia del Khorasan meridionale nell'Assemblea degli esperti durante le recenti elezioni del marzo 2024. Ricopriva inoltre numerosi incarichi ex officio. È membro dell'Expediency Discernment Council e presidente del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, del Consiglio supremo della rivoluzione culturale e del Consiglio supremo del ciberspazio. La morte di Raisi avrebbe gravi implicazioni per la successione della guida suprema. Raisi era considerato uno dei principali contendenti, insieme al figlio di Khamenei, Mojtaba Khamenei, alla successione di Khamenei come leader supremo. Khamenei nominò Raisi alla carica di capo della magistratura nel 2019 e ha appoggiato Raisi durante le elezioni presidenziali dell'agosto 2021. I prossimi giorni potrebbero potenzialmente rimodellare le dinamiche immediate e a lungo termine del regime, compresa la successione del leader supremo. Tuttavia, la morte di Raisi non cambierà l’attuale traiettoria del regime verso politiche interne più intransigenti e conservatrici e politiche regionali più aggressive.

Il presidente provvisorio

Sembra certo che il presidente provvisorio sarà Mohammad Mokhber, primo vicepresidente ed ex ufficiale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Ha anche ricoperto un ruolo che gli ha conferito la supervisione dei beni della Repubblica islamica. Nel tentativo evidente di dissipare ogni preoccupazione pubblica sulla stabilità del governo, Khamenei ha parlato dell'assenza di Raisi domenica sera – anche prima che la sua morte fosse confermata – e ha detto che le persone non dovrebbero aspettarsi alcuna interruzione nel modo in cui viene gestito il paese.

Chi è Mohammad Mokhber

In passato è stato a capo dell'Esecuzione dell'Ordine dell'Imam Khomeini (Eiko), presidente del consiglio di amministrazione della Banca Sina e vice governatore della provincia del Khuzestan. Possiede due dottorati di ricerca, inclusa una tesi di dottorato e un master in diritti internazionali. Ha prestato servizio come ufficiale nel corpo medico del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, i Pasdaran, durante la guerra Iran-Iraq. Nel luglio del 2010 l'Unione Europea ha sanzionato Mokhber insieme ad altri individui ed entità per presunto coinvolgimento in «attività nucleari o missilistiche balistiche». Due anni dopo lo ha rimosso dalla lista. Nel 2013 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Setad e 37 società da esso supervisionate a un elenco di entità sanzionate.

Raisi e il distacco dall'Occidente

Raisi, 63 anni, vinse le presidenziali con un'affluenza record in un sondaggio che ha escluso per lo più riformisti e politici veterani. È entrato in carica promettendo di porre fine agli sforzi per costruire legami commerciali con l’Occidente e di concentrarsi invece sullo sviluppo di legami con Cina e Russia. La sua presidenza ha posto fine a un periodo in cui il ministero degli Esteri era guidato da diplomatici multilingue che favorivano migliori relazioni con gli Stati Uniti e un commercio più forte con l’Europa. Il periodo presidenziale di Raisi è stato segnato da problemi economici interni con la valuta iraniana che è crollata ai minimi successivi rispetto al dollaro. L'Iran è stato anche colpito da alcune delle proteste più diffuse e violente nella storia della Repubblica islamica. Scatenate dalla morte di una giovane donna, Mahsa Amini, deceduta in custodia di polizia poco dopo essere stata arrestata per presunta violazione dei codici di abbigliamento islamici, le proteste sono state brutalmente represse.