Spettatori fanno sesso a bordo pista: il Rally di Montecarlo diventa hard. La follia ripresa in diretta

Un uomo e una donna sorpresi a fare sesso a bordo pista, durante il Rally di MonteCarlo. La scena, che sta facendo il giro del mondo, è stata ripresa dalla telecamera posta sulla Ford Puma del pilota greco Jourdan Serderidis e del suo navigatore Frederic Miclotte ed è stata trasmessa in diretta, durante la tappa notturna di giovedì scorso.

Incuranti del freddo e, soprattutto, delle telecamere, i due spettatori hanno messo in scena uno spettacolo (a luci rosse) nello spettacolo, sulla strada di montagna che da La Cabanette porta a Col de Castillon. Vicino a loro si vedono altri spettatori, assiepati per vedere la macchine sfrecciare ad alta velocità a pochi metri. Probabilmente si tratta di due esibizionisti, che hanno sfruttato l'evento internazionale per dare sfogo a una fantasia e per attirare l'attenzione. Missione compiuta. Il video è diventato virale e ha fatto il giro sui social di tutto di tutto il mondo.