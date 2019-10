Ladro gentiluomo in farmacia: la nonnina gli offre i suoi soldi, lui rifiuta e le dà un bacio

Domenica 20 Ottobre 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 15:38

I ladri entrano in farmacia per rubare dalla cassa, ma quello che succede ha lasciato senza parole. Due persone sono entrate in una farmacia di Amarante, nella zona nord-est del Brasile e hanno intimato la persona che era alla cassa di dare loro tutti i soldi che avevano.All'interno della farmacia c'erano anche dei clienti, tra cui un'anziana signora che, probabilmente spaventata, ha offerto a uno dei malviventi il suo denaro. Il ladro però non ha accettato, ha abbracciato la signora, le ha dato un bacio in fronte, ha rifiutato i contanti e poi ha continuato a dare una mano al suo complice nel furto. A riprendere la scena sono state le telecamere di sicurezza della farmacia.Pare che la signora abitasse nei paraggi e si fosse trovata al momento sbagliato nel posto sbagliato. La donna voleva dissuadere i ladri dal rubare tutto l'incasso, ma il giovane le ha risposto: «No signora, stia zitta, non voglio i suoi soldi», cercando anche di rassicurarla. I due sono riusciti a fuggire con dei farmaci e 240 euro di incasso. La polizia è sulle loro tracce, ma per ora non si sa ancora nulla.