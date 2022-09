È la versione reale e più cruda di "Mamma ho perso l'aereo". Il protagonista è sempre un ragazzino, che ha difeso casa sua da tre criminali entrati presumibilmente per una rapina. L'epilogo della storia però è decisamente peggiore e senza nessun risvolto comico. L'adolescente (17 anni) ha preso in mano un fucile da caccia e ha aperto il fuoco, uccidendone due.

Coppia aggredita in casa nella notte: lui accoltellato, lei violentata. Gli aggressori (immigrati) filmano la scena e scappano

Polacco ruba dalle offerte in chiesa, ma viene arrestato: «Appena trovo un lavoro restituisco tutto»

I tre rapinatori sono entrati nell'abitazione a Channelview (Texas) poco dopo l'ora di cena, con indosso delle maschere che gli coprivano il volto. In casa c'erano una donna, un bambino di 12 anni e due ragazzi di 17. Uno di questi ultimi ha imbracciato un fucile da caccia e ha aperto il fuoco, ferendone due a morte. Il terzo si è dato alla fuga, a bordo di una berlina scura. La polizia è stata contattata alle 22:40. Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato i corpi senza vita dei due rapinatori. Non sono stati segnalati altri feriti. Il caso è ora al vaglio degli investigatori e sarà discusso in tribunale.

Antonella Costanzo, maxi furto nella casa della ex moglie di Paolo Berlusconi: refurtiva da oltre mezzo milione di euro

Channelview, un sobborgo di Houston, conta circa 45.000 abitanti. Il Texas si è classificato al primo posto per possesso di armi da fuoco l'anno scorso, secondo i dati della Rand Corporation. Lo stato ha rilasciato oltre 1 milione di licenze di armi nel 2021 e il 45,7% degli adulti afferma di vivere in case con armi da fuoco. All'inizio di quest'anno, un proprietario di una casa di Houston ha sparato e ucciso un presunto rapinatore che si era introdotto in casa.

A 17-year-old was at a Channelview, Texas, residence when three armed men wearing masks forced their way into the home. The teen subsequently grabbed a shotgun and shot at the men, killing two of them. https://t.co/pdhRCy15Nz

— CBS News (@CBSNews) September 10, 2022