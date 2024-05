Rapito e ritrovato dopo 27 anni: era stato rinchiuso nella cantina del vicino. La famiglia lo aveva dato per morto

In Algeria è stato ritrovato dopo 27 anni un uomo che sembrava essere dato ormai come morto. Omar Bin Omran, sarebbe stato rapito all'età di 17 anni, secondo quanto viene riportato dal quotidiano The Sun, è stato ritrovato sabato 11 maggio nascosto nella cantina del vicino.

La vicenda

Omar Bin Omran è scomparso dalla sua casa a Djelfa in Algeria quando aveva 17 anni e la sua famiglia pensava che fosse stato ucciso durante una guerra civile. La famiglia dell'uomo scomparso ha ricordato come il suo cane aspettava sulla soglia della casa del suo presunto rapitore dopo la sua scomparsa.

La denuncia

Il Pubblico Ministero aveva ricevuto una denuncia anonima dove si diceva che il signor Omar Bin Omran si trovava nella casa di uno dei suoi vicini, all'interno di un ovile. In seguito a questa denuncia Il funzionario del tribunale ha dichiarato: «In seguito a questa relazione, il procuratore generale della corte di Idrisiya, nella provincia di Djelfa, ha ordinato alla gendarmeria nazionale di aprire un'indagine approfondita e gli agenti si sono recati nella casa in questione».

Il ritrovamento

I pubblici ministeri di Djelfa, in Algeria, hanno dichiarato in un comunicato dopo aver ritrovato l'uomo: «La procura generale di Djelfa informa il pubblico che il 12 maggio alle 20:00 ora locale ha trovato la vittima Omar B, di 45 anni, nel caso del suo vicino, BA, di 61 anni.La Procura ha ordinato che la vittima riceva cure mediche e psicologiche e il sospettato sarà presentato alla Procura immediatamente dopo la conclusione delle indagini».