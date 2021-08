Dizzee Rascal, noto rapper britannico, deve rispondere all'accusa di aver aggredito una donna a causa di un disturbo psichico. Il rapper è stato arrestato in una casa nel sud di Londra perché avrebbe assalito la vittima in seguito a un incidente nel sud di Londra a giugno. Il rapper, 36 anni, dovrebbe comparire in tribunale il mese prossimo, come riporta l'Independent.

