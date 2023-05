Ray Liotta, come è morto? Svelate le cause del decesso dell'attore ad un anno dalla scomparsa

Ray Liotta, a circa un anno dalla scomparsa, sono state svelate le cause del decesso dell'attore. Un rapporto compilato dai funzionari della Repubblica Domenicana, luogo della morte della star statunitense, è stato rinvenuto da TMZ, sito web americano di gossip lanciato l'8 novembre 2005. Secondo il documento, Liotta soffriva già da tempo di problemi al cuore e provocare il decesso sarebbe stata una insufficienza cardiaca acuta, peggiorata da un edema polmonare che ha provocato una insufficienza respiratoria. Stando alle fonti, l’attore soffriva poi di aterosclerosi.

Morto Ray Liotta, chi era l'attore che interpretava Henry Hill in "Quei bravi ragazzi". Film e vita privata

Edema polmonare, cosa è

L'edema polmonare è una condizione causata da un eccesso di liquidi nei polmoni. Accumulandosi all'interno degli alveoli, le strutture in cui avvengono gli scambi di ossigeno tra l'aria e il sangue, i fluidi causano problemi respiratori. L'accumulo di fluidi nei polmoni alla base dell'edema polmonare richiede un intervento immediato per evitare gravi complicazioni. Se non trattato può infatti portare all'aumento della pressione nell'arteria polmonare e, in alcuni casi, a una sofferenza del ventricolo destro del cuore. L'aumento di pressione si ripercuote sull'atrio destro e, di conseguenza, su diverse parti del corpo, portando a gonfiori addominali e a livello delle gambe, accumulo di liquidi intorno ai polmoni e congestione e gonfiori del fegato.

Chi era

Ray Liotta è nato nel 1954 a Newark, nel New Jersey. Viene adottato a solo 6 mesi da Mary e Alfred Liotta. Non aveva origini italiane (come il nome potrebbe suggerire), ma scozzesi. La sua passione per la recitazione nasce quando era un adolescente. Inizia a recitare ai tempi del college, dove appare, come lui stesso racconta, in numerosi musical. Dopo la laurea in Belle Arti all'Università di Miami si trasferisce a New York dove lavora come barista ai teatri Shubert e in soli sei mesi trova un agente e un lavoro in televisione.

Ray Liotta nasce nel New Jersey e ha solo sei mesi quando viene adottato da Mary e Alfred Liotta, entrambi cattolici e impegnati nel partito democratico e sul lavoro. Ray ritrova la madre naturale negli anni Duemila: scoprirà che le sue origini non sono italiane ma scozzesi (anche se il cognome acquisito condizionerà in parte la sua carriera) e di avere, oltre a una sorella, un fratellastro e cinque sorellastre. Nel 1983 fa il suo debutto cinematografico in "Donna sola".

La carriera

Nel 1988 è il gemello di un giovane handicappato mentale - interpretato da Tom Hulce - nel drammatico Nick e Gino e l'anno successivo è L'uomo dei sogni del film omonimo, il fantasma del giocatore di baseball Shoeless Joe Jackson che fa costruire il campo a Kevin Costner. Uno dei suoi ruoli migliori glielo offre Martin Scorsese: in Quei bravi ragazzi (1990) è bravissimo nel ruolo dell'ambizioso Henry Hill, un piccolo gangster disposto a tutto pur di farsi strada negli alti ranghi della mafia. Negli anni Novanta quella di Liotta è una presenza costante al cinema, in film commerciali non sempre all'altezza del suo talento come Articolo 99, Abuso di potere, Fuga da Absolom e Quando gli elefanti volavano.

Nel 2001 in Hannibal è Paul Kendler, corrotto superiore di Clarice Starling, costretto nel finale a mangiare il proprio cervello dal protagonista. Nello stesso anno è il padre del personaggio di Johnny Depp in Blow, mentre nel 2002 Joe Carnahan gli offre un grande ruolo protagonista, al fianco di Jason Patric, nel tesissimo poliziesco Narc. Nel 2014 accumula moltissime partecipazioni televisive e cinematografiche.