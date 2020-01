Razzismo in Perù: il candidato di estrema destra regala una saponetta all'avversario di colore

La Procura del Perù ha avviato un'indagine per discriminazioni nei confronti di un candidato di un partito di estrema destra dopo che questi ha regalato all'avversario politico di pelle scura due saponette durante un dibattito elettorale, secondo quanto riferito da AFP.



Mario Bryce, un giornalista di 42 anni candidato con la formazione Solidaridad Nacional al termine di un dibattito trasmesso dal vivo ha regalato all'avversario dei prodotti per l'igiene personale.



«Voglio lasciarti un sapone e anche questo», ha detto a Julio Arbizu, candidato di un'alleanza di partiti di sinistra, Juntos por el Perú - Insieme per il Perù.







Arbizu, un ex procuratore anticorruzione di 45 anni, ha restituito i saponi e successivamente ha annunciato dal suo account Twitter di aver denunciato Bryce, sottolineando che «il razzismo è un crimine» che deve essere sradicato dalla società peruviana.



Dal canto suo Bryce ha respinto qualsiasi intenzione discriminatoria o razzista, affermando che la sua trovata non era altro che un desiderio di fair play per la campagna elettorale. © RIPRODUZIONE RISERVATA