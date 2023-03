Re Carlo e Camilla, paura per la visita in Francia dopo le proteste contro Macron

Buckingham Palace sta "monitorando" l'instabile situazione politica in Francia, che ha visto diffusi scioperi e disordini, in vista della prima visita di stato di re Carlo nel paese alla fine di questa settimana. Ieri sera il governo del presidente francese Emmanuel Macron è sopravvissuto per un pelo a una mozione di sfiducia in parlamento su un'impopolare riforma delle pensioni che ha scatenato violente proteste. I lavoratori delle raffinerie di petrolio e i raccoglitori di rifiuti sono scesi in sciopero con un'altra giornata di azione a livello nazionale convocata per giovedì.

Pensioni, cosa prevede la riforma in Francia tanto cara a Macron (diventata legge senza passare dal Parlamento)

La visita



Re Carlo e la regina consorte Camilla dovrebbero arrivare nella capitale francese domenica per quella che è vista dal governo del Regno Unito come una prima visita di stato estremamente significativa. Al momento non vi è alcuna indicazione che la visita venga annullata, ma fonti hanno riferito al Daily Mail che il palazzo sta tenendo "da vicino la situazione".Sebbene nulla sia ancora cambiato dal punto di vista del programma, è possibile che ci possa essere un "impatto sulla logistica". La visita reale è progettata per celebrare il rapporto del Regno Unito con la Francia, e il presidente Macron, assediato, sta sicuramente stendendo il tappeto rosso con uno scintillante banchetto di stato al castello di Versailles. Durante la loro visita di quattro giorni saranno in luoghi altamente pubblici. Questi includono una corona deposta con il presidente Macron e sua moglie all'Arco di Trionfo nel centro di Parigi e una processione lungo gli Champs-Elysees prima di un incontro tra il re e il leader francese al Palazzo dell'Eliseo. Situazioni che potrebbero essere ad alto rischio per i manifestanti determinati a umiliare pubblicamente il presidente Macron.



Anche la moglie di Macron, Brigitte e la regina consorte, apriranno ufficialmente una nuova mostra al Musee d'Orsay, che sarà vista come meno problematica. Il re diventerà anche il primo monarca britannico della storia a rivolgersi al senato francese come parte di una nuova offensiva post-Brexit, mentre lui e sua moglie visiteranno anche Bordeaux prima di recarsi in Germania. C'è stata una certa sorpresa che il primo tour all'estero della coppia dall'adesione non sia in un partner del Commonwealth o in un regno, dove il re è ancora capo di stato. Ma ieri sera fonti di Whitehall hanno chiarito che il governo vede l'Europa come una priorità immediata, in particolare alla luce della guerra in Ucraina.

La rivolta in Francia



Ma arriva in un momento difficile per il presidente Macron che sta affrontando una rivolta nazionale per i suoi tentativi di forzare la legislazione sulle pensioni attraverso il parlamento francese senza voto, che vedrà l'età pensionabile nazionale aumentare da 62 a 64 anni. Ieri sera all'Assemblea nazionale, 278 deputati hanno votato a favore di una mozione di sfiducia tripartisan presentata da un partito centrista e altri, appena nove in meno rispetto ai 287 necessari per la sua riuscita.