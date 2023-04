Re Carlo ed Harry, faccia a faccia prima dell'incoronazione. L'ex principe alla cerimonia senza Meghan

Il principe Harry ha avuto un dialogo faccia a faccia con suo padre, il re Carlo, riguardo al suo invito alla cerimonia dell’incoronazione del 6 maggio prima di accettare di partecipare dopo settimane di colloqui sulla sicurezza dell’evento. Fonti del Palazzo hanno affermato che ci sono state settimane di trattative, paragonate a un “ping pong transatlantico”, tra Harry e Buckingham Palace su quale ruolo avrebbe potuto svolgere, dove avrebbe potuto sedersi e disposizioni sulla sicurezza.

LE INDISCREZIONI

Ma gli addetti ai lavori reali hanno affermato che il principe Harry ha prontamente accettato di partecipare dopo una chiacchierata personale con il re - e che vuole «mostrare sostegno a suo padre». È stato anche confermato che il duca di Sussex parteciperà all’incoronazione da solo, mentre sua moglie Meghan rimarrà in California con i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. L’incoronazione, a sole tre settimane di distanza, vedrà sia il re Carlo III che la regina Camilla incoronati davanti a 2.000 persone nell’abbazia di Westminster. Fonti hanno detto al “Sun” domenica scorsa che Re Carlo è “felice” della decisione di suo figlio e “capisce” che Meghan rimarrà a casa con i bambini perché il quarto compleanno di Archie lo stesso giorno della cerimonia. Hanno aggiunto che c’è una «volontà e voglia di riparare su entrambe le sponde” dell’Atlantico, anche se non è noto se ciò si estenda ai rancori tra Harry e il principe William». Si dice che il duca non abbia ancora parlato con il principe di Galles dall’uscita del suo libro di memorie rivelatore “Spare”, in cui si riferiva a suo fratello maggiore come al suo “arcinemico” e lo accusava di averlo attaccato fisicamente.

L'INCORONAZIONE

Si dice che il re voglia usare l’incoronazione come un’opportunità per sanare le fratture e portare i membri della famiglia di nuovo uniti. L’atmosfera all’interno del Palazzo è abbastanza buona mentre continuano i preparativi per il grande evento. Sebbene “felice” per la decisione di Harry di partecipare, Carlo è rimasto “deluso” dal fatto che non vedrà sua nuora Meghan e i nipoti. Dato che si è dimesso da membro della famiglia Reale, il principe Harry non avrà un ruolo nell’incoronazione. Inoltre, non è previsto che prenderà parte alla processione di ritorno a Buckingham Palace o ad altri eventi durante il fine settimana. Si dice che Harry voglia anche sottolineare «l’importanza e il significato» dell’incoronazione di suo padre per il Paese, dopo la morte della defunta regina Elisabetta II lo scorso settembre. Fonti hanno anche smentito le notizie secondo cui il principe Harry si era preoccupato della disposizione dei posti per l’incoronazione, affermando invece che le uniche conversazioni tra il palazzo e i Sussex riguardavano i piani di sicurezza.

IL SOGGIORNO

Soggiornerà a Frogmore Cottage per l’ultima volta per la sua visita volante nel Regno Unito e sarà a soli due isolati da Adelaide Cottage, dove vivono suo fratello, sua moglie e tre figli.

Nonostante il sostegno di Harry a suo padre, l’incoronazione potrebbe essere comunque un momento difficile per i reali a causa delle profonde spaccature create dalla serie di docu di Netflix in sei parti di Harry e Meghan e dal libro del principe. Lady Lansdowne, amica di lunga data della regina, ha detto che anche Camilla è rimasta “ferita” dalle accuse.