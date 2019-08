Il re della Thailandia sposa l'amante davanti alla moglie

Due matrimoni in tre mesi e nessun divorzio. Il re della Thailandia si

sposa

per la seconda volta e diventa poligamo. Nomina la sua amante

Maha Vajiralangkornm, conosciuto come Rama X. La cerimonia prevedeva che la donna che stava diventando la moglie del re doveva strisciare ai piedi del suo uomo, una tradizione che ha fatto molto discutere.



Adesso il re sposa con una sontuosa cerimonia la sua amante. La prima moglie Suthida, 41 anni, conosciuta dal re quando era una hostess della Thai airways, si era prostrata ai piedi del consorte che l’aveva già nominata Generale a capo delle sue guardie del corpo prima di sposarla e darle il titolo di Regina Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, benedicendola con l’acqua dei monaci buddisti. A distanza di appena 3 mesi, il monarca sposa anche Sineenat Wongvajirapakdi, una donna molto più giovane di lui, ha infatti 34 anni, una ex guardia del corpo del re.

Le seconde nozze sono state organizzate al palazzo reale di Thailandia, e durante la cerimonia fastosa anche Sineenat è stata investita del titolo di Consorte Nobile Reale, si è sdraiata ai piedi del re che le ha versato in testa l'acqua sacra, come prevede la tradizione e come aveva fatto pochi mesi fa la regina Suthida.



Rama X è il primo re moderno che ammette la poligamia e sposa due donne insieme, una dopo l'altra. Il re aveva già avuto tre mogli da cui aveva divorziato, mai però era stato ufficialmente il marito di due mogli nello stesso tempo. In Germania, dove trascorre molto tempo al Grand Hotel Sonnenbichl a Garmisch-Partenkirchen, è stato fotografato vestito in maniera eccentrica, con una striminzita maglietta-top, i jeans e il corpo ricoperto di tatuaggi. Leggendaria anche la passione per il suo barboncino, Foo Foo: il re lo faceva partecipare a feste e ai ricevimenti, vestito in abito da sera, con tanto di guanti per le zampe. Foo Foo era adorato tanto che spuntò anche il video della sua festa di compleanno, con la moglie dell'epoca, un'ex cameriera, Srirasmi, in topless sul pavimento che gli cantava Happy Birtday e mangiava dalla stessa ciotola del cane. Quando il cane morì, re Maha gli fece un funerale andato avanti per quattro giorni, con tanto di riti buddisti.

«consorte reale» davanti alla moglie che non batte ciglio. Solo pochi mesi fa si era tanto parlato delle nozze di