Gelata record negli Usa, temperature fino a -79°

Un'intensa ondata di freddo artico ha colpito gli Stati Uniti nella zona nord-orientale, minacciando di far scendere le temperature ai minimi storici in molti punti, e arrivare a -79° Celsius, come hanno annunciato i meteorologi, secondo quanto riferisce la stampa locale.

Una dichiarazione del National Weather Service (NWS) degli Stati Uniti afferma che la massa d'aria gelida manterrà le temperature a livelli pericolosi, avvertendo la possibilità del verificarsi di condizioni «estremamente pericolose» causate dal forte freddo.

Nelle città di Boston e Worcester, le due più grandi della cosiddetta regione del New England, venerdì le scuole sono state chiuse per timori del rischio di ipotermia e congelamento per i bambini che aspettavano l'autobus o andavano a scuola a piedi.

Il sindaco di Boston Michelle Wu ha dichiarato lo stato di emergenza fino a domenica e ha aperto i centri di riscaldamento per aiutare gli oltre 650.000 residenti della città a far fronte alle basse temperature annunciate dal NWS.

La previsione di un forte freddo ha costretto la rara chiusura di un museo galleggiante che presenta una rievocazione quotidiana del Boston Tea Party del 1773, quando i coloni travestiti da nativi americani scaricarono nel porto casse di tè tassate dal re d'Inghilterra.