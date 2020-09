Referendum in Svizzera, bocciata la proposta anti-immigrazione voluta dalla destra

La Svizzera ha votato oggi un importante referendum. Gli elettori elvetici avrebbero respinto oggi l'iniziativa della destra sovranista per porre fine alla libera circolazione delle persone con l'Ue. Lo indicano le prime tendenze rese note dall'istitutogfs.bern poco dopo la chiusura dei seggi per il referendum. L'Iniziativa detta "Per la limitazione" prevede la cessazione dell'accordo di libera circolazione concluso con l'Unione Europea nel 1999. Il risultato determinerà il quadro delle relazioni tra la Svizzera, non membro dell'Ue, con Bruxelles nei prossimi anni.

