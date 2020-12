Regina Elisabetta, il discorso di Natale sulla pandemia. «Ci sarà una grande novità»

Regina Elisabetta, ecco il discorso di Natale sulla pandemia. «Ci sarà una grande novità». È tutto pronto per il tradizionale discorso di Natale della sovrana. Il Castello di Windsor è stato allestito con l'albero di sei metri. C'è una particolare attesa per le parole della regina che dovrebbe ripercorrere il dramma della pandemia. Ultima notizia in ordine di tempo, la variante inglese del Covid.

Il discorso si terrà alle 16 (ora italiana) del 25 dicembre. Ma quest'anno ci sarà una novità. Il discorso di sua maestà sarà fruibile chiedendolo ad Alexa, il famoso dispositivo Amazon.

«Creando questa prima innovazione mondiale, proprio come abbiamo fatto nel 2012 con l'uscita del discorso di Natale della Regina su Kindle, speriamo che ancora più persone potranno apprezzare le parole edificanti di Sua Maestà», ha affermato Eric King, direttore di Alexa Europe. Questa nuova funzionalità non è riservata solo ai britannici, ma chiunque abbia il proprio Amazon Echo impostato sulla lingue inglese. Basterà chiedere «Alexa, riproduci il messaggio del giorno di Natale della Regina» e il gioco è fatto.

