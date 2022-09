Regina Elisabetta, la corsa dei figli a Balmoral: ecco chi era con lei quando è morta

La regina Elisabetta è morta prima che il principe William, il principe Andrea, il principe Edoardo e Sophie Wessex arrivassero a Balmoral. Carlo, re Carlo III, era stato il primo a raggiungerla assieme alla futura Regina Consorte Camilla. Poco dopo era arrivata Anna.

Regina Elisabetta e i titoli reali, da William e Kate ad Archie e Lilibet: così cambia la Royal Family

Quando - cosa irrituale - era stato ufficialmente comunicato che le condizioni della Regina erano serie, i figli Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, erano già partiti per raggiungere la madre a Balmoral, in Scozia, la reggia dove per tradizione la sovrana trascorreva l’estate. Da Windsor, William si è imbarcato in aereo assieme agli zii, lasciando la moglie Kate a casa con i tre bambini. Anche Harry, nel Regno Unito per vari impegni, ha cominciato il lungo viaggio verso le Highlands scozzesi, senza la moglie Meghan, come il fratello.

GLI ARRIVI

Il primo ministro Liz Truss è stata informata della morte del monarca alle 16:30, secondo il suo portavoce ufficiale - due ore prima che il palazzo condividesse una dichiarazione pubblica ufficiale sul decesso. Un aereo che trasportava il principe William, il duca di York, il conte e la contessa di Wessex è atterrato all'aeroporto di Aberdeen alle 15:50. Una flotta di auto, tra cui una Range Rover guidata da William, con Andrew sul sedile del passeggero ed Edward e Sophie sul sedile posteriore, è arrivata al castello di Balmoral subito dopo le 17:00 - 30 minuti dopo che Truss ricevesse la notizia. Poco dopo le 18:30, Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione per confermare la morte della regina Elisabetta II.

LA COMUNICAZIONE

Le preoccupazioni per la salute della Regina erano partite dopo mezzogiorno, quando Buckingham Palace aveva comunicato che i medici erano preoccupati per la sua salute. In una dichiarazione si ufficializzava che la moarca era sotto controllo medico a Balmoral. Nel frattempo, i membri della sua famiglia - tra cui Carlo, William e il principe Harry - hanno cancellato i loro diari per essere accanto a lei nella sua residenza scozzese.