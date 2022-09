Elisabetta II, il feretro della Regina arriva nella cattedrale di St Giles di Edimburgo

Il corteo reale di Elisabetta II ha raggiunto la cattedrale di St Giles a Edimburgo dove il feretro resterà esposto 24 ore prima del trasferimento a Londra. Prima ancora è in programma una cerimonia che dovrebbe durare circa un'ora. Nella cattedrale saranno presenti Carlo III - con la regina consorte Camilla - i tre fratelli del re, Anna, Andrea, Edoardo, che hanno percorso a piedi la strada seguita dal corteo, dietro al feretro, Sophie, contessa di Wessex e moglie di Edoardo e il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, marito di Anna.

Regina Elisabetta, il corteo

Il reparto d'onore del reggimento reale scozzese scorta sui due lati il carro funebre segnando il passo con le armi in spalla e la tradizionale divisa con il kilt. Dietro procedono altri ufficiali e militari delle varie armi e anche alcune guardie reali con la giubba rossa e l'alto colbacco nero; non senza poliziotti a cavallo in testa e in coda al corteo.

L'abbigliamento dei Reali

Re Carlo è in uniforme militare da parata, come la sorella Anna e il fratello Edoardo. Mentre Andrea è in abiti civili, pur con le sue decorazioni appuntate al petto, essendo stato sospeso dai titoli e dai ruoli ufficiali di rappresentanza della dinastia dopo il coinvolgimento nello scandalo Epstein. Nella cattedrale di St Giles sono in attesa le consorti e gli ospiti che assisteranno al rito di suffragio prima dell'inizio dell'esposizione del feretro. Fra gli altri la premier britannica, Liz Truss, giunta da Londra, e la first minister indipendentista del governo scozzese, Nicola Sturgeon.