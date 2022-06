Regina Elisabetta al Giubileo di Platino: «Guardiamo al futuro con entusiasmo». Il programma (e la "grana" del principe Andrea)

A Londra è il giorno della Regina Elisabetta. Oggi si festeggia il Giubileo di Platino, cioè i 70 anni al trono. E tutto il Regno Unito si è preparato per una festa che andrà avanti fino al 5 giugno. Stamattina Londra si è svegliata sotto un cielo terso e primaverile. I 70 anni sono un traguardo senza precedenti la cui celebrazione - in quello che l'anagrafe suggerisce poter essere (ma chissà) l'ultimo grande giubileo di Sua Maestà - entra nel vivo nell'ambito dei 4 giorni di festa nazionale extra proclamati dal governo di Boris Johnson in tutto il Regno Unito dal 2 al 5 giugno.

Poco dopo l'avvio delle celebrazioni, la polizia britannica ha fermato un gruppo di uomini, e li ha trascinati via, dopo che avevano scavalcato le barriere di The Mall e avevano interrotto la sfilata del Trooping the Colour, primo evento celebrativo del Giubileo di platino della regina.

Protesters are carried away by police after interrupting the start of Trooping the Colour.#PlatinumJubilee latest: https://t.co/oEpDBmxlOz



— Sky News (@SkyNews) June 2, 2022

Obama: la vita della regina un regalo al mondo

La vita della 96enne regina Elisabetta, e i suoi 70 anni di regno da record nella storia britannica, sono stati «un regalo per il Regno Unito e per il mondo». Lo ha detto l'ex presidente americano Barack Obama in un messaggio di auguri per il Giubileo di Platino di Sua Maestà, affidato a un video girato negli Usa e trasmesso oggi dalla Bbc. Obama rammenta il suo incontro da presidente assieme alla first lady Michelle con la sovrana (a quel tempo affiancata ancora dall'inseparabile principe consorte Filippo, scomparso quasi centenario l'anno scorso) come un momento memorabile. Ma anche come l'inizio di un rapporto quasi familiare, richiamando ancora una volta dietro l'immagine della sovrana il ricordo di quello di sua nonna. Mentre non manca di attribuire alla figlia di Giorgio VI il merito storico d'aver contribuito a rendere il suo Paese, il pianeta e «le nostre democrazie» più prospere e pacifiche. Quindi l'auspicio finale : «Possa la sua corona risplendere ancora per molti anni».

Il programma

Preceduta all'alba dalla scenografica proiezione di ologrammi di immagini storiche della regina sulle celebri pietre del sito primitivo di Stonehenge (e ieri da una pioggia di decorazioni e onorificenze reali attribute per l'occasione a vip come l'attore Damian Lewis, la stilista Stella McCartney e molti altri), la giornata di oggi si apre alle 10 locali (le 11 in Italia) con un'edizione speciale di Trooping the Colour. Ossia della grande parata militare, destinata a durare quasi tre ore, che si tiene abitualmente ogni anno per il festeggiamento pubblico del compleanno dell'ormai 96enne sovrana, dopo quello privato del 21 aprile, sua vera data di nascita. Come da tradizione - sospesa solo durante la pandemia da Covid - Elisabetta è attesa sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo e il sorvolo della pattuglia acrobatica della Raf, e salutare la folla che già ha iniziato a radunarsi nella zona in un tripudio di Union Jack. Accanto a lei è annunciata la presenza dei soli «membri in servizio attivo» della Royal Family: il principe Carlo, erede 73enne, con la consorte Camilla; il primogenito di questi William, secondo in linea di successione, con Kate e con i principini George, Charlotte e Louis; nonché altri due figli della regina, la seconda, Anna, e il quarto, Edoardo, con famiglia. Non ci sarà invece il principe Andrea, secondogenito di Sua Maestà, escluso a quanto pare da tutti gli eventi odierni sullo sfondo del suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein; mentre il nipote ribelle Harry, giunto ieri sera dagli Usa con la moglie Meghan e i piccoli Archie e Lilibet Diana (al suo debutto nel Regno Unito dove sabato compirà un anno), non salirà sul balcone dopo lo strappo dal ruolo senior di rappresentanza della dinastia seguito al trasferimento oltre oceano sul balcone, ma sarà comunque presente a palazzo.

In serata per la seconda volta sul balcone

In serata è previsto che la regina ricompaia poi per accendere il riflettore più alto del parco di Buckingham Palace, posto sul monumento di Tree of Trees a 21 metri di altezza, in contemporanea con uno spettacolo globale di luci che vedrà illuminarsi 3000 fari in tutto il Paese e nelle nazioni del Commonwealth. Domani sarà quindi la volta di una liturgia religiosa di ringraziamento per il lungo regno di Elisabetta II nella cattedrale londinese di St.Paul. Mentre sabato vi sarà l'omaggio ippico dell'Epson Derby e quello artistico-musicale del Platinum Party, animato da una sfilata di attrazioni e quindi da un mega concerto di star britanniche e internazionali. Infine, domenica 5, la chiusura «popolare» della celebrazione sarà affidata ai Big Jubilee Lunches, con party e banchetti offerti a sudditi e invitati in svariati luoghi pubblici del Regno, inclusi i parchi di diverse residenze reali.