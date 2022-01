Regina Elisabetta, arriva il Giubileo di platino: al via le celebrazioni per i 70 anni di trono

Buckingham Palace ha svelato la scaletta completa delle celebrazioni per il Queen's Platinum Jubilee (giubileo di platino della Regina) di quest'anno, ricorrenza per onorare i suoi 70 anni di trono. Si tratta di una festa importante per l'Inghilterra, che prevede un concerto con alcune delle più grandi star dello spettacolo del mondo e la possibilità di vedere da vicino le case della Regina. Il 6 febbraio la regina diventerà la prima monarca britannica a celebrare la guida del regno per 70 anni. In previsione di questa grande ricorrenza, ci saranno una serie di eventi durante i prossimi mesi che sanciranno anche le pietanze pregiate e originali per il Giubileo.

Come riporta la BBC, il primo evento si terrà lunedì: una competizione per inventare un nuovo budino per celebrare il regno della Regina. I finalisti saranno giudicati da esperti, tra cui Dame Mary Berry e Monica Galetti di Masterchef: la ricetta vincitrice sarà messa a disposizione del pubblico e il budino sarà gustato ai Grandi Pranzi del Giubileo durante il weekend festivo.

Come per i Giubilei d'oro e di diamante della regina, la prima settimana di giugno, dal 2 al 5, è stata scelta per il fine settimana celebrativo, con l'estate che offre maggiori possibilità di bel tempo rispetto a febbraio.

Per creare il fine settimana di quattro giorni, il giorno festivo primaverile di fine maggio verrà spostato al 2 giugno e verrà creato un ulteriore giorno festivo una tantum il 3 giugno.

Non è ancora chiaro a quali eventi la regina parteciperà. La sua équipe medica le ha consigliato di riposare per diverse settimane dopo un pernottamento in ospedale in ottobre.

La maggior parte dei doveri giubilari sarà probabilmente affidata al resto della famiglia, compreso l'erede al trono, il principe di Galles, insieme a sua moglie, la duchessa di Cornovaglia.

Questo giubileo sarà il primo della regina senza il marito, il duca di Edimburgo, morto nell'aprile dello scorso anno.

Ci saranno budini, feste, sfilate e rievocazioni storiche, nonchè concerti, feste e pub aperti fino all'01:00.

La competizione del "pudding al platino" è nella tradizione di piatti legati ai reali come il pollo dell'incoronazione, inventato per l'incoronazione della regina nel 1953. I festeggiamenti sono anche un ricordo di quanto la Regina sia stata una figura costante. Uno studio recente ha mostrato che per l'85% della popolazione è l'unico monarca che abbiano mai conosciuto.