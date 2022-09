La notizia delle condizioni della Regina Elisabetta ieri, poche ore prima della sua morte, hanno spinto i membri di tutta la Royal Family a precipitarsi nelle Highlands scozzesi per essere al suo fianco al castello di Balmoral. Oltre ai reali più anziani, tra cui il figlio e attuale re Carlo III e il principe William, anche il principe Harry è volato in Scozia per stare al fianco della nonna, ma è stato anche il primo a lasciare il castello nella mattinata di venerdì. Ovviamente resterà a Londra. Una dichiarazione del duca e della duchessa del Sussex affermava che Meghan Markle sarebbe rimasta a Londra, anche se secondo fonti ben informate potrebbe recarsi a Balmoral nelle prossime ore. Sebbene il motivo esatto dell'assenza di Meghan non sia stato specificato, se Meghan se fosse andata, sarebbe stata l'occasione di un incontro piuttosto raro tra lei, il principe Harry, il principe William e il principe Carlo. E nella più difficile delle circostanze. In più a questo si aggiunge l'assenza in contemporanea anche di Kate Middleton, che può aver fatto cambiare idea alla Markle che inizialmente aveva dato l'ok al suo viaggio in Scozia.

La presenza del principe Harry al fianco di sua nonna, insieme a suo fratello e suo padre, arriva nel bel mezzo dello scontro pubblico tra la coppia Harry-Meghan e la famiglia reale e che forse ha sconsigliato la presenza almeno dell'attrice. Una settimana fa, The Cut ha pubblicato una controversa intervista a Meghan, nella quale ha continuato a criticare il suo passato a corte. Ha anche raccontato di come la «cultura tossica dei tabloid» abbia messo a dura prova la relazione tra il principe Harry e suo padre, ora re Carlo. Ma per la Markle in vista c'è il perdono: «È davvero importante, ci vuole molta più energia per non perdonare. Ma ci vuole un grande sforzo per perdonare. Ho fatto davvero uno sforzo attivo».

L'incontro da evitare: così nasce l'assenza di Meghan Markle

Harry e Meghan, che vivono in California, erano già nel Regno Unito al momento dell'annuncio sullo stato di salute della regina per un viaggio in Europa per partecipare a eventi di beneficenza. La coppia aveva in programma di fare scalo a Manchester, Dusseldorf e Londra ma, secondo il Daily Express, inizialmente non avevano in programma di visitare la regina durante il loro viaggio.

Avrebbero dovuto presenziare giovedì ai WellChild Awards a Londra ma anche Meghan, rimasta nella capitale londinese, non parteciperà alle premiazioni. L'ultima volta che Harry e Meghan sono stati nel paese è stato per il Queen's Platinum Jubilee a giugno. Il loro ritorno nel Regno Unito arriva pochi giorni dopo il 25° anniversario della morte della madre di Harry, la principessa Diana.

Altri membri della famiglia reale si sono precipitati ieri per stare accanto alla Regina, tra cui la moglie di re Carlo, la regina consorte Camilla, e gli altri figli: la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo. La moglie di William, Kate Middleton, non è andata in Scozia ed è rimasta nella loro casa a Windsor, in Inghilterra, per prendersi cura dei loro tre figli.

Sono passati più di due anni da quando Harry e Meghan hanno deciso di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale. Si sono dimessi definitivamente da tutti i loro doveri reali nel tentativo di evitare l'intenso controllo e la pressione dei media. Dal momento che la coppia ha deciso di trasferirsi in California, hanno comunque mantenuto una relazione (seppur gelida) con la regina e Harry ha tenuto la regina aggiornata sulle loro vite e sui loro figli. «Intendiamo fare un passo indietro come membri anziani della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina», ha detto la coppia nel gennaio 2020.

Il caso del testamento

Alla fine la Regina li ha esclusi dal testamento. Da quel patrimonio di gioielli e immobili che hanno fatto della regina d’Inghilterra una delle donne più ricche del mondo. La notizia circola da qualche settimana e sembra aver trovato conferma tra gli insider reali: Elisabetta II avrebbe cancellato dalle sue ultime volontà il nipote Harry e la moglie Meghan Markle. Una decisione estrema, arrivata dopo che i rapporti della coppia con la famiglia reale si sono ulteriormente incrinati. Le modifiche toccherebbero in particolare Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan, nata nel 2021. La sovrana ha visto la bambina solo una volta, in occasione del Giubileo di Platino. Un incontro troppo veloce che, nonostante il nome a lei dedicato, le avrebbe fatto decidere di non nominarla nel testamento.