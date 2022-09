Regina Elisabetta II, la verità sulla morte della monarca: ecco il certificato di decesso

Sua Maestà la Regina Elisabetta II è morta di «vecchiaia», lo ha confermato il suo certificato di morte. La rmonarca piu' longeva della storia si è spenta l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di Balmoral. È quanto si legge sul suo certificato di morte pubblicato oggi da National Records of Scotland. Il decesso è avvenuto alle 15.10 locali nella residenza reale. La sua morte è stata registrata dal medico ufficiale del palazzo Douglas James Allan Glass.

Regina Elisabetta II, ecco di cosa è morta

Si dice anche che la principessa Anna fosse l'unico membro della stretta famiglia della regina che era con lei al momento della sua morte. Prima dell'annuncio della morte della regina avvenuto alle 18:30 dell'8 settembre, i membri anziani della famiglia reale, inclusi il re Carlo e il principe William, si sono recati a Balmoral per stare con lei nei suoi ultimi momenti, tuttavia, sembra che fosse troppo tardi. Il certificato di morte della regina è stato rilasciato dall'NRS, che in precedenza aveva affermato che nessuna informazione sarebbe stata rilasciata durante il periodo di lutto nazionale per la sua morte.

Parlando al Daily Star all'inizio di questa settimana, l'NRS ha affermato che sarebbe stato rilasciato solo un estratto del certificato della regina.