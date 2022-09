Regina Elisabetta attrice a sorpresa: dal volo con James Bond alle Olimpiadi al tè con Paddington

Fedele ai rigorosi protocolli reali, tanto quanto sorprendente nelle sue apparizioni più pop: nei suoi ultimi dieci anni di regno, la regina Elisabetta ha contribuito alla modernizzazione della monarchia inglese, anche portando il suo innato senso dell’umorismo davanti alle telecamere. L’intero pianeta è rimasto a bocca aperta durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra, il 27 luglio 2012. Nel video proiettato all’Olympic Park, James Bond, interpretato da Daniel Craig, si recava a Buckingham Palace per incontrare Sua Maestà (affiancata dai suoi amati corgi) e accompagnarla allo stadio in elicottero. Il breve film si chiudeva con la regina che si lanciava nel cielo londinese con un paracadute con i colori della bandiera inglese: nell’entusiasmo degli ottantamila presenti, due paracadutisti, uno dei quali vestito proprio come la sovrana, sono effettivamente atterrati all’Olympic Park mentre Elisabetta sorrideva soddisfatta dalla tribuna.

Pare che nemmeno i produttori si aspettassero una partecipazione della sovrana allo sketch: «L’invito era stato spedito senza particolari speranze», ha rivelato anni dopo l’allora Ministro della Cultura e dello Sport Jeremy Hunt, ricordando l’assoluta adesione al progetto di Sua Maestà. Elisabetta aveva infatti persino suggerito una modifica al copione, variando la battuta «Buona serata, James!» in «Buona serata, Mister Bond!», a suo avviso molto più autentica e in linea con il personaggio creato da Fleming, di cui era un'appassionata conoscitrice. Come ha ricordato il nipote William nel documentario "Elizabeth at 90—A Family Tribute", il cameo è stato una sorpresa anche per la famiglia reale, ad eccezione del marito Filippo: «È stato un segreto custodito benissimo, forse più di alcuni documenti dell'intelligence. Evidentemente erano sicuri che noi nipoti lo avremmo raccontato a tutti!».

Nel 2016, in una famiglia reale ancora lontana dall’affaire Meghan Markle, la regina Elisabetta è stata poi protagonista di un altro sketch diventato virale, sketch che ha messo in luce non solo il suo innato senso dell’umorismo, ma anche il rapporto speciale che la legava al nipote Harry. In una sala del castello di Windsor, il principe mostra alla nonna un videomessaggio di Barack e Michelle Obama: l’allora presidente degli Stati Uniti e la First Lady lanciano a Harry una sfida in vista degli Invictus Games, competizione paralimpica per gli invalidi di guerra, quell’anno di scena a Orlando in Florida. «Ricordi quando ci hai detto di farci sotto agli Invictus Games?», apre Michelle, con Obama che aggiunge «Attento a ciò che desideri!» prima che il marine alle sue spalle mimi e dica «Boom!». La risposta di Elisabetta è immediata e divertita: «Oh davvero? Per favore!», afferma al fianco del nipote che, guardando in camera, replica il «Boom!» americano.

A giugno di quest'anno, durante le celebrazioni per i 70 anni del suo regno, l’ultima inaspettata sorpresa della sovrana: il Platinum Party at the Palace, il concerto che ha portato a Buckingham Palace i più grandi nomi della musica internazionale, si è aperto con un video in cui la regina è comparsa insieme a un’altra amatissima icona britannica, l’orso Paddington, simpatico protagonista dei libri per bambini di Michael Bond. Nella clip targata BBC, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di Londra compresi i più piccoli membri di casa Windsor, l’orsetto e Elisabetta sono a palazzo per un tradizionale afternoon tea, quando l’animale pasticcione inizia a bere dalla teiera e schizza di panna il valletto reale. Per scusarsi, Paddington offre alla regina un sandwich alla marmellata: la monarca rifiuta dicendo di averne già uno pronto nella sua immancabile borsetta, il cui contenuto è rimasto per anni oggetto di curiosità e speculazioni. Non c’è tempo da perdere, però. Il maggiordomo avvisa che tutto è pronto per la grande festa del giubileo di Platino: dopo gli auguri dell’orsetto per l’ennesimo traguardo della regina, Elisabetta e Paddington iniziano a battere i cucchiaini d’argento sulle tazze da tè al ritmo di We will rock you – ovviamente dei Queen – dando il via a quello che resterà per sempre l’ultima celebrazione della sovrana più longeva di sempre.