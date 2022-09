«Regina Elisabetta, è morta la vecchia di me**a»: l'esultanza alla tv argentina per la scomparsa

«Finalmente è morta la vecchia di me...». Si brinda in un programma della tv argentina per la scomparsa di Elisabetta II dove il conduttore Santiago Cuneo del programma Cuneo al medio dia, ha stappato una bottiglia di champagne per festeggiare la scomparsa della regina inglese.

La violenta reazione del conduttore argentino scaturisce dai mai ricuciti rapporti tra Londra e Buenos Aires dopo l'invasione delle isole delle Malvinas nel 1982. L'invasione delle Malvinas è la stessa ragione che fece smodatamente esultare Diego Armando Maradona ai Mondiali del 1986 quando condusse la squadra albiceleste alla vittoria contro gli albionici segnando con un gol di mano e poi con il più bel gol mai segnato in un campionato del mondo. Di qui, anche, la definizione di mano de Dios per descrivere il gol contro l'Inghilterra, una sorta di giustizia divina per quanto patito sul fronte di guerra dai militari argentini dopo l'invasione.

Santiago Cuneo, oltre che presentatore di un programma di successo sulla tv argentina, è anche esponente del Partito Giustizialista di Buenos Aires.

«La vecchia è morta - ha detto Cuneo in diretta - è finita una volta per tutte, applausi fragorosi per satana che l'ha portata via. È finita. Gli ho promesso che avremmo brindato quando questa spazzatura britannica fosse morta, questa sporcizia di Lucifero».

Il video, ovviamente, sta raccogliendo reazioni sdegnate in tutto il mondo. Freddezza invece da parte del governo argentino per la scomparsa della sovrana inglese. Quarant'anni dopo la ferita delle Malvinas sembra non essere stata rimarginata.