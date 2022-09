Regina Elisabetta, 70 anni sul trono: da Churchill agli scandali, la Corona prima della famiglia

È diventata regina del Regno Unito (e di un ex Impero britannico in dissoluzione) il 2 giugno 1953, a soli 26 anni. Sir Winston Churchill aveva conosciuto Elisabetta quando lei era solo una bimba di due anni, la descrisse così: «Ha un'aura di autorità e di riflessività sorprendente per una bambina». Churchill è stato il primo dei 15 primi ministri che ha Elisabetta ha visto nei suoi 70 anni di regno. Ed è stato il suo preferito, perché l'uomo che mise in guardia il mondo dal nazismo, dall'imperialismo sovietico, che già nel 1946 parlò di una Cortina di ferro che scendeva sul Vecchio continente, diventò il suo consigliere fidato. Quando un giorno le chiesero quale fosse il Primo Ministro con cui le piaceva di più incontrarsi, la Regina rispose: «Winston naturalmente, perché era sempre così divertente». Uno dei suoi collaboratori ha ricordato una volta: «Non riuscivo a sentire di cosa parlassero, ma il più delle volte le loro conversazioni erano costellate di risate e Winston in genere se ne usciva asciugandosi gli occhi». La regina ha attraversato il Novecento e non solo.

Quando nel 1936 scoprì che lo zio, Edoardo VIII, aveva abdicato e che suo padre, il duca di York, era diventato il nuovo re, la piccola Elisabetta aveva solo 10 anni. La sorella minore di quattro anni, Margaret, commentò la notizia rivolgendosi a Lilibet così: «Questo vuol dire che un giorno diventerai regina. Povera te».

E allora imparò a diventare una regina: studiò la storia nei palazzi e nelle stanze dov'era accaduta, nella residenza di Elisabetta I a Windsor, e a St James's, il palazzo di Enrico VIII. La nonna, Queen Mary, le fece studiare poesia perché apprendesse a fare economia di parole nei discorsi. Suo padre, Giorgio VI, la chiamava ogni giorno accanto a sé per spiegarle il lavoro di un re. Queen Mary le diceva che il dovere doveva venire prima di ogni cosa, anche della famiglia. E questo, al di là degli innumerevoli compiti che aveva la sovrana, ogni giorno. In queste ore si è cercato di ricostruire le giornate della regina puntellate da impegni e riti che non si vedevano ma si compivano. Jonny Dymond, il corrispondente reale della BBC, ha ricordato per esempio come la regina leggesse tutti i giorni i bollettini e i report di Stato (state papers), «queste grandi scatole rosse che arrivano a Buckingham Palace con tutti i giornali di Stato». Lei ha trascorso sette decenni a leggere queste cose, durante le sue vacanze, o anche in tournée reale.

18-year-old Queen Elizabeth II serving as a mechanic in Auxiliary Territorial Service in England, 1945.#History #WWII pic.twitter.com/mvBD17XDTi — World War II History (@WW2Facts) January 6, 2021

Sua madre Elizabeth le ricordava che era finito il tempo nel quale la monarchia era data per scontata: ora il rispetto e l'affetto dei sudditi andavano conquistati giorno per giorno. Esempio e dedizione, le parole chiave. Aveva 13 anni quando conobbe Filippo, all'epoca lui aveva 18 anni. Era il 1939, scoppia la seconda guerra mondiale. Durante la la primissima fase della guerra lei e Margaret furono evacuate al castello di Balmoral, in Scozia, dove ha passato le ultime ore della sua vita. Poi ha partecipato al conflitto, ha dato il suo contributo alla causa. Lui, Filuippo, partì in guerra in Marina. Lei si arruolò fra le ausiliare, faceva quel che c'era da fare (guidava camion e aggiustava motori), scriveva spesso al suo uomo lettere che gli venivano recapitate al fronte.

Nel 1940 Elisabetta aveva 14 anni: fece il suo primo annuncio radiofonico alla BBC. Parlò ai bimbi evacuati dalle proprie case e sperimentò per la prima volta quella che sarà la sua cifra, la capacità di infondere fermezza e speranza: «Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i nostri valorosi marinai, i soldati e gli aviatori e stiamo anche cercando di sopportare la nostra parte di pericolo e di tristezza per la guerra. Tutti noi sappiamo che, alla fine, tutto andrà per il meglio», disse. Il suo senso di responsabilità non passa inosservato: il Parlamento cambia la normativa per permetterle di diventare "Consigliere di Stato", una formula che la legittimava anche a sostituire il padre in caso di incapacità o assenza.

Con Filippo si sposarono nel 1947. Niente sfarzo, per la stoffa del vestito lei usò i buoni del razionamento. Insieme avranno quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.

In 1945 The Queen (then Princess Elizabeth) joined the Auxiliary Territorial Service (ATS), learning to drive and maintain vehicles, becoming the first female member of the Royal Family to join the Armed Services as a full-time active member #ArmedForcesDay pic.twitter.com/m3v3bjfwnk — The Royal Family (@RoyalFamily) June 29, 2019

Il 6 febbraio 1952 suo padre muore improvvisamente nel sonno. Lei si trova in Kenya con il marito. E il suo status cambia decisamente con un super upgrade: da principessa diventa regina dei popoli del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Unione del Sudafrica, del Pakistan e di Ceylon. Era pronta a questo momento e lo affrontò con la compostezza e la sprezzatura reale che aveva imparato fin da bambina. Modi, stile e attitudini diversissimi dalle donne con cui ha avuto a che fare: dalla nuora Diana Spencer alla moglie del nipote Harry, Meghan Markle.

Per lei interviste, libri e quel continuo gossip sulla sua famiglia erano semplicemente delle uscite sgramaticate, da chi è unfit, non all'altezza del compito e del ruolo. Poi, dovette cedere al senso di colpa globale che Diana era riuscita a infondere e, alla sua morte, concesse un intervento in tv e un cenno del capo al passaggio del feretro. Ecco perché ha tenuto alla larga Meghan prima che potesse rimettere in ombra l'allure della monarchia da dentro (come ha dimostrato di voler fare).

Eppure scandali, gossip, fango e illazioni non hanno scalfito la sovrana che ne ha viste tantissime in 70 anni di Regno. Guerre, quella nelle Malvinas / Falklands nel 1982 a cui ha partecipato il figlio Andrea; crisi diplomatiche, la decolonizzazione, gli attentati, gli anni turbolenti della Thatcher con gli scioperi da una parte e la linea intransigente della premier, dall'altra. Elisabetta II non aveva troppa simpatia per la Lady di ferro: una volta si lasciò scappare un sarcastico «La detesto cordialmente». C'è, naturalmente, anche la storia del figlio Andrea, accusato per aver intrattenuto una relazione sessuale con una minorenne. C'è stata la battaglia contro il Covid: anche lei si è contagiata con sintomi leggeri (il 20 febbraio di quest'anno), e ha condiviso anche questo momento con i sudditi. Come quando era apparsa con la mascherina nera sui banchi della St George's Chapel di Windsor ai funerali di Filippo, mentre emergevano le notizie dei party a Downing street con assembramenti e leggerezze che ai britannici erano stati vietati. La sovrana più longeva di sempre ha dato l'esempio, ha rassicurato, ha infuso speranza. Come quando durante la pandemia Covid tenne parlò al Regno Unito e al Commonwealth alle otto di una domenica sera. Il mondo era chiuso in casa, in lockdown. Evocò lo spirito di sacrificio della seconda guerra mondiale, le parole di una canzone in voga durante quei giorni in cui l'Europa veniva bombardata, si ascoltava Radio Londra, le persone avevano paura di morire e di non rivedere più i propri cari. Lei c'era e lo ha ricordato: "We'll Meet Again", "Ci incontreremo di nuovo".