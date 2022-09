Regina Elisabetta, la prima foto a Balmoral con la nuova premier britannica Liz Truss

Appare fragile, appoggiata al bastone, minuscola ma sorridente nella sua eterna sobrietà. La regina Elisabetta, 96 anni, ha ricevuto la nuova pemier britannica: Liz Truss. Nella foto ufficiale diffusa dai comunicatori della Corona sua Maestà stringe la mano a Truss: è la cerimonia del baciamano.

La visita e la nomina è avvenuta in Scozia, al Castello di Balmoral ed è la prima volta che succede. La nomina del primo ministro, nella storia, è sempre avvenuta a Londra.

«Sua Maestà le ha chiesto di formare una nuova amministrazione. La signora Truss ha accettato l'offerta di Sua Maestà ed è stata nominata Primo Ministro e Primo Lord del Tesoro», si legge nel comunicato.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022