Regina Elisabetta, Platinum Jubilee: la festa il prossimo anno, e gli inglesi non lavoreranno per 4 giorni

Si chiama il Platinum Jubilee e si festeggia il prossimo anno dal 2 al 5 giugno. Perché? Nel 2022 la regina Elisabetta festeggia 70 anni con la corona: settanta anni passati sul trono. Una ricorrenza che prevede feste lunghe 4 giorni e una serie di appuntamenti mondani tra cui un concerto live, basti pensare chei britannici possono partecipare a una votazione per ottenere i biglietti per assistere al Party at the Palace della BBC il sabato sera. Ma soprattutto non si lavora: i britannici godranno di una vacanza di quattro giorni la prossima estate per celebrare questo Platinum Jubilee, il giubileo di platino della regina.

APPROFONDIMENTI L'INDISCREZIONE Principe Filippo, il testamento: dal segretario al cameriere, ecco... LO STUDIO Meghan Markle sorpassa Kate Middleton: è lei a dettare le... GRAN BRETAGNA Harry, il biografo reale: «Vive costantemente nella paura di...

Mentre da noi il 2 giugno è la Festa della Repubblica, in Gran Bretagna si festeggia l'incoronazione della regina Elisabetta II che si è tenuta il 2 giugno 1953. Aveva 25 anni e una responsabilità enorme dopo la morte del padre Giorgio VI. Fu la prima incoronazione ad essere trasmessa in televisione, con 27 milioni di spettatori nel Regno Unito.

The Queen is the first British Monarch to celebrate a Platinum Jubilee, having acceded to the throne on 6th February 1952, when she was 25 years old.

Her Majesty has celebrated her Silver, Golden and Diamond Jubilees. #HM70 #PlatinumJubilee pic.twitter.com/jVPn7T6lCe

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2021