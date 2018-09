La Regina Elisabetta usa una mano finta per salutare: l'incredibile segreto

Venerdì 28 Settembre 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 14:51

Laè la sovrana più longeva e amata di tutto il. In 66 anni di regno, tra alti e bassi la sua immagine è rimasta immutata: completi dai colori vivaci, cappellini vistosi e guanti bianchi. Il suo saluto è uno dei gesti più imitati al mondo, ma nasconde un segreto: quando Elisabetta II è in auto, per salutare usa mano finta.Una rivelazione questa che ha dell'incredibile, ma che è stata svelata dalla la principessa Anna, al famoso biografo reale Robert Hardman autore della biografia “” da poco uscita in Gran Bretagna.Il motivo è tutt'altro che irrispettoso: «Quando la Regina ha bisogno di tirare un po’ il fiato ricorre a questa arma segreta, un marchingegno di legno formato da una mano finta montata su un bastone, che viene avvolta con un guanto identico a quello che la sovrana indossa davvero quel giorno».A 92 anni The Queen può permettersi tutto, anche utilizzare qualche stratagemma come questo, che è stato un regalo di alcuni studenti australiani: «Per far muovere la mano da una parte all'altra basta azionare una leva. All'iniziaio temevamo fosse un regalo un po' sfacciato da fare - ha spiegato la figlia Anna - ma Sua Maestà era elettrizzata». God save the Queen.