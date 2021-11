La regina Elisabetta riappare in pubblico: il periodo di riposo è terminato

Dopo il ricovero improvviso e il periodo di riposo raccomandatole dai medici di corte, la regina Elisabetta è riapparsa in pubblico. I problemi di salute, che l'hanno tenuta lontana dall'agenda politica nell'ultimo periodo, sembrerebbero archiviati.

La sovrana britannica, che all'anagrafe registra 95 anni di età, ha ricevuto al castello di Windsor il capo delle forze armate, il generale Nick Carter. Martedì la regina aveva saltato, per la prima volta in 51 anni di storia, la cerimonia d'apertura del sinodo generale quinquennale della Chiesa d'Inghilterra, di cui è nominalmente capo. In precedenza aveva dato forfait anche alla cerimonia per i caduti e alla Cop26 di Glasgow.