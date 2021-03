Attacco alla Regina Elisabetta? Trovato oggetto sospetto nella sua residenza di Edimburgo: arrestato un uomo

Un uomo è agli arresti dopo il ritrovamento di un oggetto sospetto nella residenza ufficiale della regina Elisabetta a Edimburgo, in Scozia. Lo ha riferito un portavoce della polizia, spiegando che una squadra di artificieri, intervenuta ieri sera al Palazzo di Holyroodhouse, ha esaminato l'oggetto per poi «renderlo sicuro». La polizia scozzese non ha fornito dettagli sull'oggetto né ha chiarito se sia trattato o meno di un ordigno. La persona arrestata «in relazione all'accaduto», ha precisato il portavoce, è «un uomo di 39 anni».

«Non ci sono state minacce per le persone e sono in corso indagini» per chiarire i fatti. Di recente, con la pandemia ancora in corso, la residenza più frequentata dalla regina e da suo marito, il principe Filippo, è stata il Castello di Windsor, in Inghilterra. Il Palazzo di Holyroodhouse è la residenza ufficiale della regina in Scozia, sebbene Elisabetta trascorra più tempo nella residenza privata del Castello di Balmoral, 120 chilometri a nord del palazzo.