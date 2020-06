Registrato un potente tornado in una zona rurale della Russia

Le immagini di un forte tornado che si è formato nella regione di Vologda nella Russia nord-occidentale sono apparse su internet e in breve tempo sono diventate virali.

Gli internauti, infatti, hanno condiviso le immagini dello straordinario fenomeno naturale che si è abbattutto improvvisamente in una zona rurale russo.







Secondo il resoconto di alcuni media locali, il fenomeno non ha causato gravi danni materiali anche se ha sradicato alberi, che in alcuni casi hanno bloccato la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA