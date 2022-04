Regno Unito, il video del jet da 15 milioni di euro sequestrato all'oligarca russo Shvidler

Nel video pubblicato dal ministro del trasporti britannici, Grant Shapps, si può "ammirare" il jet extra lusso dell'oligarca Eugene Shvidler. Un gioiellino da 15 milioni di euro sequestrato all'oligarca russo e parcheggiato all'interno di un hangar del Biggin Hill Airport a Londra. Shvidler, uno dei migliori amici di Abramovich, non potrà più utilizzare il suo aereo. A spiegarlo è lo stesso Shapps: «La barbarica guerra di Putin in Ucraina ha portato i suoi "compari" a pensare che sarebbero stati in grado di continuare a volare dentro e fuori il Regno Unito su jet come questo. O di portare i loro superyacht nel nostro Paese. E il nostro messaggio è semplice: non sarà più possibile»

Il jet Cessna Citation Latitude è stato cancellato dal registro degli aerei britannici, rendendo dunque impossibile qualsiasi volo nel prossimo futuro. E questo non è il primo sequestro ai danni di Shvidler. A inizio marzo il Regno Unito aveva bloccato un altro jet, il Bombardier Global 6500, del valore di 45 milioni di dollari registrato presso l'aeroporto di Farnborough, a circa 70 km da Londra.

Anyone benefiting from Russia’s illegal action is not welcome here and neither are their expensive jets. I've detained several Russian aircraft, and Shvidler's multimillion-pound G-LATO isn't going anywhere. pic.twitter.com/v9RvjkjOMT

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 8, 2022