Covid, in Brasile primo caso confermato di reinfezione: dottoressa 37enne contagiata da 2 ceppi diversi del virus

Il Brasile conferma il primo caso di reinfezione da Covid. Una dottoressa di 37 anni residente nello stato di Rio Grande do Norte si è infettata la prima volta nel giugno scorso e la seconda in ottobre.

What happens in a largely uncontrolled COVID epidemic? In Manaus, Brazil, attack rate is over 75%. Very high death rate even in a *young* population. Lesson for other places? Letting this virus spread is catastrophic. https://t.co/YpHjTCCpu8

— Prof. Devi Sridhar (@devisridhar) December 9, 2020