Corea, quel fiume di turisti per l'ultimo muro del pianeta

Mercoledì 21 Agosto 2019, 08:00

DORASAN (DMZ, COREA) - «Quando saremo uniti il nostro Paese sarà come l'Inghilterra». La nostra guida Jin-ju non ha dubbi che un giorno le due Coree torneranno a vivere insieme. La ripresa dei test missilistici di Pyongyang non influiscono sulle relazioni con il Sud. Anzi. È tutto sold out, ossia esaurito, è quanto si sente dire chi non ha prenotato per tempo la visita guidata al confine Nord.Nei fine settimana non c'è un posto libero manco sul celebre treno della pace. Ed infatti decine sono i pullman che incontreremo alla Demilitarized Zone (zona smilitarizzata). Un vero fiume in piena di turisti da tutto il mondo.