Repubblica Ceca, il premier populista Babis primo ma non ha la maggioranza

Il premier Andrej Babis ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca, ma la maggioranza in Parlamento è stata ottenuta dalle due coalizioni che lo hanno sfidato. Il suo partito populista ha ottenuto il 28,4% dei voti, ma non ha un partner con cui allearsi per formare un governo, se non gli estremisti di Libertà e democrazia diretta (Spd) arrivati al quarto posto con il 10%.

In lizza c'erano 22 partiti, movimenti e coalizioni con oltre 5.000 candidati. In testa ai sondaggi pre-elettorali c'è il movimento Ano (Azione del cittadino scontento) del premier Andrej Babis, seguito da due coalizioni di opposizione: i social-liberali Pirati, Sindaci e Indipendenti (PirStan), e la coalizione Spolu, formata da liberali e conservatori di centrodestra (Civici democratici, Top 09, Cristiano democratici Kdu-Csl). L'affluenza alle urne in alcuni luoghi ha raggiunto il 70%.