Resort a fuoco e le persone si lanciano dalla finestra: le immagini choc

🚨 Au moins 2 morts et 22 blessés, dont 4 graves, dans l'incendie d'un batiment abritant des travailleurs saisonniers à #Courchevel. L'origine du sinistre reste inconnue.#Savoie pic.twitter.com/lAhhJsZOeF — deSperate (@TBMJ2_) 20 gennaio 2019

Domenica 20 Gennaio 2019, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2019 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due morti e 22 feriti, di cui quattro in gravi condizioni: è questo il bilancio del grande e spaventoso incendio divampato questa mattina all'alba in un popolare resort di montagna a Courchevel, sulla alpi francesi. Il rogo ha interessato i tre piani dell'edificio che ospita i circa 60 lavoratori stagionali impiegati nella struttura, come riporta il Telegraph. Le cause dell'incidente non sono state rese note. La località sciistica è nota anche ai duchi di Chambridge William e Kate.Dai video postati sui social media si vedono circa una settantina di pompieri impegnati a soccorrere le persone intrappolate dalle fiamme. In uno dei filmati si vede anche una persona che si butta da una finestra per fuggire all'incendio.Dopo aver domato le fiamme, le autorità hanno provveduto all'identificazione delle vittime. La maggior parte potrebbe essere di origine brasiliana ed essere stata assunta per la stagione. Non solo ustioni, ma anche ferite dovute alla caduta. Le immagini di persone che si lanciano dalla finestra hanno fatto il giro del mondo e sollevato la polemica sulle condizioni di vita dei lavoratori temporanei.L'incendio è iniziato all'ultimo piano dell'edificio, che ha un negozio Chanel al piano terra. «Si può presumere che sia divampato a causa di negligenza. Nel caso delle persone gravemente ferite, è impossibile specificare se le loro ferite sono state provocate da una caduta», hanno dichiarato le forze dell'ordine al canale televisivo francese BFM.