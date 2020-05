Restrizioni dovute alla pandemia e alla prima ministra neozelandese è vietato il ristorante

LEGGI ANCHE

, Primo Ministro della Nuova Zelanda, e il suo partner Clarke Gayford desideravano pranzare nel ristorante Olive a Wellington, tuttavia il ristoratore non ha permesso loro di entrare, poiché il locale aveva già raggiunto il numero massimo di clienti consentiti dalle norme sanitarie, come ha riportato il giornale New Zealand Herald., tuttavia, ha poi inseguito la coppia e l'ha invitata a entrare, quando alcuni clienti hanno terminato il loro pranzo. Il proprietario del ristorante ha assicurato ai media che si sarebbe comportato in questo modo con chiunque.A fine aprile la premier aveva annunciato al paese di aver «vinto la battaglia» contro il covid-19, e per questo il governo ha insistito affinché si aprissero tutte le attività pur mantenendo la distanza di sicurezza tra i clienti.«Devo assumermi la responsabilità di quello che è successo, non ho fatto alcuna prenotazione», ha risposto a un commento sul Web Clarke Gayford.Da parte sua, il proprietario del ristorante ha assicurato che la visita della Premier non ha messo in alcun modo i suoi dipendenti sotto pressione, poiché il ristorante «rispetta tutte le regole».