«Volevano ricattarmi con le mie foto osé», Bezos accusa Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Febbraio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - «Se nemmeno una persona come me si oppone ad un tentativo di estorsione, quanti altri possono sperare di farlo?». Jeff Bezos, l'uomo più ricco della terra, non è disposto a pagare nessun prezzo per nascondere sotto il tappeto la sua vita privata. Con un tweet intitolato «No, grazie Mr. Pecker» e che rinvia ad un testo più complesso sul sito web Medium, ha giocato d'anticipo contro il National Enquirer, e ha denunciato le pressioni che stava ricevendo dalla rivista, con la minaccia di pubblicare foto private che lo ritraggono nudo mentre corrisponde con la sua amante Lauren Sanchez. Bezos ha riportato nel messaggio il testo integrale delle didascalie che accompagnano le nove immagini in possesso dell'Enquirer, inclusa una foto della Sanchez che fuma un sigaro simulando un rapporto orale, e un'altra nella quale il fondatore di Amazon mostra il membro semieretto che esce dallo zip dei pantaloni.