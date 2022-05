Ricoverati 13 studenti di una scuola privata per un'intossicazione

Tredici studenti di una scuola privata di Buenos Aires, Argentina, sono stati ricoverati in ospedale per un'intossicazione causata da una sostanza non identificata, anche se all'inizio si credeva che potesse trattarsi di monossido di carbonio, secondo fonti ufficiali, come riporta la stampa locale.

Secondo una dichiarazione del Ministero della Salute di Buenos Aires, i minori sono fuori pericolo e sono stati dimessi. Gli studenti, che frequentano la scuola Divina Providencia nel quartiere di Saavedra, hanno lamentato sintomi quali: mal di testa, vertigini e vomito e sono stati portati d'urgenza in ospedale dal personale sanitario e dai vigili del fuoco. «Tutti i pazienti sono stati sottoposti a una misurazione della carbossiemoglobina che ha dato un esito negativo. Per questo motivo sono iniziate le dimissioni mediche dei minori che si trovano in buone condizioni generali», ha chiarito una nota ufficiale.

I vigili del fuoco hanno continuato a ispezionare l'edificio dopo aver evacuato il resto degli studenti e il personale educativo.