Rifiuta di andare dal dentista per paura del Covid, 29enne muore per un'overdose di antidolorifici

Rifiuta di andare dal dentista per paura del Covid e muore per overdose di antidolorifici. Alexandria Pierce-Baddeley, 29 anni, era preoccupata di contrarre il virus a causa delle sue precedenti condizioni mediche, così quando le è comparso un brutto ascesso ha iniziato a prendere antidolorifici rimandando la visita da un professionista.

La morte

Qualche giorno dopo aver avertito i primi disturbi però è stata trovata priva di vita sul suo letto a casa a Winsford, Cheshire. Ad ucciderla sarebbe stato un mix di antidolorifici assunti nel tentativo di lenire il grande dolore che le causava l'ascesso. La donna, mamma di una figlia di 9 anni, aveva mandato la piccola dal padre, a cui prima di morire avrebbe inviato un messaggio dicendogli che non era sicura di poter andare avanti.

Le indagini

Inizialmente si è pensato anche al suicidio, ipotesi smentita dalle successive analisi sul corpo della 29enne. La sua ulcera alla bocca è comparsa nei giorni prima della sua morte, ma si è rifiutata di andare dal dentista, temendo di contrarre Covid a causa della sua storia di bulimia e dei precedenti ricoveri ospedalieri per epatite, sepsi e polmonite. L'ex non ha lanciato alcun allarme perché altre volte aveva ricevuto messaggi simili. I due si erano lasciati pochi giorni prima della morte della donna, motivo per cui le autorità hanno valutato l'ipotesi del suicidio.

