Rifiuta di fare sesso con il vicino: decapitata con una falce a 13 anni

Sabato 3 Novembre 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 4 Novembre, 06:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rifiuto è costato la morte a una ragazzina di 13 anni, decapitata con una falce dal vicino che le aveva fatto delle avances. L'uomo voleva fare sesso con lei, ma davanti alla sua reticenza ha reagito nel più orribile dei modi: assassinandola. Una fine violenta avvenuta nel distretto di Salem, nel Tamil Nadu, in India. Un destino inevitabile anche perché l'adolescente apparteneva a una casta inferiore. Secondo quanto riporta il Mirror, l'imputato Dinesh Kumar è stato arrestato dalla polizia locale, ma questi episodi si verificano ancora troppo spesso tra persone di diverse caste. In India, infatti, gli indù sono divisi in quattro categorie principali: Brahmins, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E la giustizia non tutela abbastanza chi non ha potuto studiare e farsi una posizione. Secondo il "National Crime Records Bureau", il numero totale di crimini contro persone di caste più basse è arrivato a 47.000 nel 2016.Per gli attivisti che sostengono uguali diritti per tutti sottolineano che l'assassino era mentalmente disturbato e che la ragazza aveva raccontato più volte di aver subito delle molestie. Per contrastare il fenomeno è stata lanciato, per la prima volta lo scorso settembre, un registro nazionale dei responsabili di violenza sessuale. I nomi dei condannati per questi crimini saranno poi inseriti in un database accessibile esclusivamente alle forze dell’ordine.L’obiettivo è ridurre il numero di reati commessi nel Paese contro le donne. Quello che resta difficile, tuttavia, è cambiare pregiudizi e atteggiamenti culturali. Un'apertura mentale contribuirebbe a denunciare aggressioni sessuali e crimini simili.