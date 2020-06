Giovani e donne, ecco le riforme per la «Next Eu»

Lo schema si rovescia. Non sono più - come accadde per la Grecia nel 2012 - le istituzioni europee a dettare le riforme ma sono i governi a indicare come vogliono cambiare il proprio Paese, attingendo alle risorse messe a disposizione dal piano Next Generation Eu. Nel quale astutamente la burocratica Ue, che rimanda all'Unione europea e quindi alle istituzioni, è girata nel più amichevole Eu, il continente che ci ospita. E però quando ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von del Leyen in un intervento in inglese punteggiato da espressioni in italiano ha scelto quattro temi tra le oltre cento iniziative del Comitato Colao è apparso un po' come se Bruxelles indicasse a Roma le priorità: far funzionare la macchina statale, allargare il mercato del lavoro a giovani e donne e riformare fisco e giustizia. Sui primi due punti si è soffermata in modo abbastanza articolato, pur nei limiti di un intervento video di dieci minuti, mentre gli ultimi due sono stati appena accennati. Il concetto che ci si siede al tavolo europeo solo facendo i compiti a casa, sia pure individuati in autonomia, è stato poi ribadito in francese dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

La von del Leyen nel suo schema in quattro mosse segue un filo logico. Al primo punto c'è infatti la macchina statale perché nessun progetto è buono se poi non si è in grado di realizzarlo. In questo c'è un'assoluta sintonia più con il piano Sud2030 di Beppe Provenzano che con le schede della squadra di cervelli coordinata da Vittorio Colao. In particolare Bruxelles sottolinea la necessità di «assicurare che i lavori pubblici siano al riparo dal crimine organizzato», un'affermazione nella quale riecheggiano le preoccupazioni espresse in aprile dal quotidiano tedesco Die Welt che in un commento ricordava ad Angela Merkel che in Italia «la mafia è una presenza fissa a livello nazionale e attende solo una nuova pioggia di denaro da parte di Bruxelles».

Resa efficiente la macchina pubblica, la priorità è ovviamente il lavoro, con attenzione per donne e giovani, fattore sul quale la von der Leyen nel suo intervento agli Stati generali ha utilizzato i toni più appassionati. Il programma Europa2020 aveva fissato per l'anno in corso un tasso di occupazione del 75% per la fascia di età 20-64 anni ma l'Italia è al 63% con le donne al 53% e una disoccupazione giovanile al 32%. Il problema in realtà più che femminile e giovanile è meridionale, con il Mezzogiorno che ha una disoccupazione giovanile del 48% e un tasso di occupazione delle donne di appena il 35%. La prova che il problema è più territoriale che di genere sta nel fatto che nel Mezzogiorno il tasso di occupazione maschile è del 61%, inferiore di quasi due punti rispetto al tasso di occupazione femminile del Centronord. La si può leggere anche in questo modo: il divario di genere al Centronord è di sedici punti ed è ovviamente giusto proporsi di azzerare tale forbice. Ma nel Mezzogiorno è di 26 punti. La priorità delle priorità, insomma, è favorire l'occupazione femminile al Sud. Su tale capitolo è davvero incredibile cosa accade in Italia. Mentre nel piano Colao si alza l'asticella per gli asili nido dal 33% attuale al 60%, sottolineando che si devono «eliminare in tre anni le differenze territoriali tra Nord, Centro e Mezzogiorno», il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e la sottosegretaria Anna Ascani si apprestano distribuire i fondi 2020 (259 milioni) per costruire i nidi dove mancano replicando i criteri degli scorsi anni, cioè utilizzando come parametro di maggiore peso il numero di iscritti ai nidi che ci sono, favorendo sfacciatamente il Nord, dopo aver chiesto al senatore Paolo Siani di ritirare un emendamento con il quale si proponeva di seguire il principio di riequilibrio territoriale. A completare le riforme suggerite dalla von der Leyen ci sono i pilastri del fisco e della giustizia, perché un Paese nel quale la fanno franca gli evasori e che non sa mettere un punto alle controversie legali va poco lontano.

