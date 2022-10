Russia, giallo sulla rimozione del generale Alexander Lapin: un mese fa l'attacco di Kadyrov

Il generale russo Alexander Lapin sarebbe stato rimosso dal suo incarico. Lo afferma nel canale Telegram Alexander Kharchenko, corrispondente militare dell'agenzia RIA Novosti. Il comandante del Distretto militare centrale, il colonnello generale Lapin, è stato sollevato dall'incarico, scrive. Nel messaggio affidato alla piattaforma social, elogia le prestazioni delle unità del Distretto Centrale, il che fa pensare che non sia d'accordo con la decisione. Non ci sono però conferme ufficiali del licenziamento di Lapin. Al momento confermano la notizia il canale televisivo ChGTRK Grozny e RBC.



Отставку генерала подтверждает и источник РБК. Ранее Лапина критиковали Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Последний, в частности, обвинял его в сдаче Красного Лимана и прорыве фронта на артемовском направленииhttps://t.co/p6PrsuiExj — РБК (@ru_rbc) October 29, 2022

Lapin sarebbe considerato responsabile della disfatta russa a Kharkiv e del ritiro delle truppe dalla città strategica di Lyman. Proprio per questo motivo da un mese era entrato nel mirino del comandante ceceno Ramzan Kadyrov.

«Non è un peccato che» il generale Alexander Lapin, comandante del distretto militare centrale e responsabile della difesa di Lyman, «sia mediocre. Lo è il fatto che sia coperto ai vertici dai vertici dello Stato Maggiore. Se potessi, declasserei Lapin a soldato semplice, lo priverei dei suoi riconoscimenti e, con una mitragliatrice in mano, lo manderei in prima linea per lavare la vergogna con il sangue», aveva deto Kadyrov lo scorso 1° ottobre.

Lapin ha 58 anni, è nato nel 1964 a Kazan. Lapin è stato a capo dell'Accademia delle Armi Combinate delle Forze Armate della Federazione Russa e dal 22 novembre 2017 è stato nominato comandante del Distretto militare centrale con un decreto del Presidente Putin. Nel febbraio 2019 è stato promosso al grado di colonnello generale. Da ottobre 2018 a gennaio 2019 ha comandato un gruppo di truppe in Siria. In Ucraina ha comandato il gruppo del Centro, che ha preso parte alle battaglie per Lisichansk. Il 4 luglio gli è stato conferito il titolo di Eroe della Russia.

