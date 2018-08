Riscaldavano la sauna, due fratelli uccisi da un fulmine

Domenica 5 Agosto 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2018 11:49

Sono morti mentre riscaldavano la sauna nei pressi del loro cottage estivo due fratelli colpiti da un fulmine in. La polizia sospetta che gli uomini, entrambi di 60 anni, abbiano perso la vita dopo che una potente carica elettrica si è diffusa da un albero vicino attraverso un terreno umido, come spiega l'Independent. I due uomini erano in villeggiatura con la sorella a, una comunità di 3.200 abitanti nella regione della Carelia settentrionale della Finlandia. Erano usciti per riscaldare la sauna venerdì scorso quando si è sentito una forte esplosione.La zona è rimasta gravemente danneggiata da una successione di temporali che ha avuto inizio giovedì scorso allontanando il clima caldo e secco che si era diffuso in tutto il paese. Sarebbero ventimila i fulmini caduti sulla Finlandia secondo il quotidiano Yle. I dati forniti dall'istituto meteorologico finlandese parlano di un nuovo record per questa estate.I fulmini tendono a uccidere una o due persone ogni anno in Finlandia. L'umidità, inoltre, aumenta la conduttività della corrente elettrica, pertanto una posizione umida ha maggiori probabilità di una secca di raggiungere il corpo umano e di provocare un colpo fatale.Chiunque si trovi in ​​una tempesta dovrebbe cercare rifugio in un edificio o all'interno di un veicolo. Se ciò è impossibile basta accovacciarsi e rimanere bassi finché la minaccia non è passata.