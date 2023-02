Rissa in aereo: «Ha gettato la bambina in grembo a una terza persona ed è venuta a picchiarmi»

Su un aereo della compagnia Gol, che si trovava dall'aeroporto internazionale di Salvador de Bahia e che era diretto a San Palo, ha avuto luogo una rissa generalizzata, a causa di un posto riservato. Le donne coinvolte si sono insultate e prese per i capelli, secondo quanto racconta il giornale g1.

Edilene da Silva Barracho, ha dichiarato di essere la passeggera coinvolta nella rissa. La donna, che è un'infermiera, vive a Cubatão, San Paolo, ed era stata in vacanza a Bahia. Stava tornando a casa con le sue figlie e una nipote quando è avvenuta la lite.

Nella sua versione dei fatti, la rissa è iniziata dopo che ha chiesto a una passeggera che era con una bambina di lasciarle il posto che aveva prenotato.

«Anticipo che non mi piace stare in corridoio o in mezzo, perché mi sento soffocare. Mi sento più sicura vicino al finestrino, quindi mi sono avvicinata e le ho detto: 'Potresti spostarti dal mio posto? Era riservato'. Lei mi ha risposto: 'Allora, mia figlia che è disabile, dove si siede?'», ha aggiunto.



«Lascia la bella ragazza seduta lì. Non vuole vedere le nuvole? Sua sorella, che era dall'altra parte - dell'aereo - ha detto: 'Ridicolo, la bambina è disabile'». Così, «Ha gettato la bambina sulle ginocchia di una terza persona ed è venuta a picchiarmi. Mia figlia maggiore ha cercato di separarci, ma un altro membro della famiglia dell'altro gruppo si è avvicinato e mi ha aggredito. È stato tutto molto veloce.», ha ricordato.

Edilene ha detto che aveva una ferita in bocca, graffi su un braccio e le faceva male la testa. Sua figlia maggiore ha riferito di essersi graffiata il braccio e la fronte.

Dopo la rissa, i due gruppi hanno lasciato l'aereo e sono tornati a San Paolo con voli diversi.

La compagnia aerea, infatti, ha informato, attraverso una nota, che la «rissa è avvenuta prima del decollo del volo G3 1659 tra Salvador (SSA) e Congonhas (CGH), San Paolo». Sempre secondo Gol, le «persone che si sono rese protagoniste dell'aggressione sono state sbarcate e non hanno proseguito il viaggio su quel volo. I due gruppi coinvolti hanno viaggiato nella stessa data, ma su voli diversi».