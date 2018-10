Scoppia una rissa a scuola, 13enne viene picchiato e finisce in coma

Lunedì 1 Ottobre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 17:07

Ha unache finisce ine asi trova a combattere tra la vita e la morte. Oliver Whitehead è finito indopo una lite con un suo compagno di classe: il ragazzo è stato ferito dal suo amico, poi ha perso i sensi ed è stato portato in eliambulanza in ospedale dove le sue condizioni sono ancora molto gravi.Secondo quanto riporta il Sun , tutta la famiglia è sotto choc e non riesce a spiegarsi come in una scuola dei ragazzi possano arrivare a compiere simili gesti senza che nessuno li fermi prima. Dopo qualche giorno il ragazzo è uscito dal coma indotto, ma continua ad essere confuso e le sue condizioni sono stabili ma piuttosto critiche. La mamma del ragazzo ha condiviso le foto del figlio attaccato ai tubi nel letto dell'ospedale chiedendosi come possa essere degenerata fino a quel punto una lite tra ragazzi.La polizia intanto sta conducendo un'indagine sul caso e due ragazzi sono già stati arrestati. Secondo le prime riscotruzioni la lite sarebbe scaturita in mensa, ma quando sono stati chiamati i soccorsi i responsabili erano già fuggiti.