Ristorante low cost, la truffa del pesce: i due proprietari condannati a 723 anni di carcere

I due proprietari di un ristorante di pesce sono stati condannati in Thailandia a 723 anni di carcere con l'accusa di aver frodato i loro clienti con promozioni che non erano in grado di offrire, secondo quanto raccontato da Bangkok Post.

Un tribunale del paese ha emesso la sentenza contro Apichart Bowornbancharak e Prapassorn Bawornban, proprietari del locale noto come Laemgate Infinite. Le autorità hanno scoperto che all'inizio dello scorso anno gli imputati hanno venduto buoni per diversi tipi di buffet di pesce a prezzi incredibilmente bassi.

Il costo delle pietanze era così economico che una portata di frutti di mare poteva costare anche meno di tre dollari. «Era impossibile vendere alimenti di alta qualità come pubblicizzato», ha sostenuto il pubblico ministero durante il processo, spiegando che gli imputati «non avevano intenzione di soddisfare le condizioni annunciate al pubblico», come ha riportato NZHerald.

Centinaia di persone tentate dalle presunte promozioni hanno fatto le loro prenotazioni online, ma poco dopo il ristorante annunciava la cancellazione degli ordini, sostenendo che non poteva soddisfare l'elevata domanda.

Circa 350 persone cadute nella trappola hanno denunciato la coppia per frode e dallo scorso settembre sono state fermate in attesa del processo.

Inizialmente i due sono stati condannati a 1.446 anni di carcere ciascuno, ma dopo la loro confessione la pena è stata dimezzata. Il tribunale, inoltre, ha stabilito che i due dovranno pagare un'ammenda di circa $ 58.000, oltre all'obbligo di rimborsare i clienti interessati dalla frode.

