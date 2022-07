Ristoratori italiani trovati morti a Stoccarda: una lite tra due ex amici

CAGGIANO Sono stati trovati morti, con ferite di armi da taglio e con segni di violenza sul corpo, due noti ristoratori italiani a Stoccarda. Gianni Valle, laziale, e Rosario Lamattina, campano, hanno perso la vita in un ristorante italiano, il Valle, nel tardo pomeriggio di lunedì. Dopo i primi accertamenti le forze dell'ordine hanno escluso la pista di una doppia esecuzione legata alla criminalità organizzata e l'ipotesi più battuta è quella dell'omicidio-suicidio. Non si tralascia la pista dell'omicidio per una rapina finita male anche se questa idea si è sgonfiata nel corso delle ore e dei giorni. Secondo le forze dell'ordine di Stoccarda una lite per motivi economici tra due ex soci ed ex amici, potrebbe essere stata la causa scatenante della discussione. I due italiani legati da antica amicizia, secondo quanto emerso da fonti tedesche hanno litigato nel primo pomeriggio di lunedì, ne è quindi nata una violenta colluttazione durante la quale è spuntata anche un'arma da taglio con la quale Valle ha colpito Lamattina uccidendolo. Dopo di che si è tolto la vita probabilmente con la stessa arma: è questa quindi l'ipotesi più plausibile sul giallo di Stoccarda. I due imprenditori avevano 53 anni ed entrambi erano elementi di spicco della ristorazione italiana nella cittadina tedesca da oltre vent'anni.



La tragedia si è consumata lunedì pomeriggio, giorno di chiusura del ristorante Valle, dove i due si sono ritrovati per parlare di una questione di affari, probabilmente sulla cessione dell'attività stessa e su alcuni dissidi sulla gestione. Dall'ufficio dove sono entrati non sono più usciti vivi. Gianni Valle, originario di Roccagorga in provincia di Latina, avrebbe ucciso il suo ex socio Lamattina, di Caggiano in provincia di Salerno, anche a causa di alcuni problemi legati alla depressione che attanagliava Valle, oltre che per questioni economiche. La verità, però, non è ancora del tutto chiara e anche l'autopsia sui due cadaveri, che si è tenuta ieri, non ha sciolto i dubbi sulla dinamica della tragedia, per questo motivo gli inquirenti tedeschi hanno richiesto ulteriori perizie scientifiche e balistiche. Tuttavia diversi elementi fanno propendere verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Innanzitutto a quanto pare l'ufficio nel quale i due sono stati trovati cadaveri era chiuso dall'interno. Dalle prime immagini delle telecamere della zona non ci sarebbero terze persone presenti nei pressi del locale. L'assenza di terze persone è stata dichiarata dagli stessi inquirenti sin da lunedì sera, anche se si stanno vagliando ulteriori immagini della zona di Geschwister-Scholl-Strasse vicino all'Università di Stadtmitte, dove è il locale, un'area comunque molto frequentata.





Si cercano quindi anche dei testimoni. Un elemento molto importante per chiarire il mistero di Stoccarda potrebbe essere una lettera scritta da Valle, in possesso degli investigatori tedeschi: la lettera sarebbe stata ritrovata in alcune proprietà del ristoratore laziale e da quello che emerge sembrerebbe che ci siano dichiarazioni sul volerla fare finita. I dubbi che attanagliano gli inquirenti riguardano però l'antica amicizia dei due e pare strano che possa essere terminata nel sangue in modo così cruento. Uno di loro è stato uno dei fondatori dell'omonimo ristorante Valle, mentre l'altro, Lamattina, ha gestito per diversi anni un altro importante locale, il Perbacco in Tübinger Strasse.

Erano quindi soci in affari (molto volumisoni) da tempo e lo stesso Valle ha fatto visita a Lamattina più volte a Caggiano duranze le vacanze estive e nel piccolo paese dell'area del Tanagro era molto noto. «Li conosco entrambi, eravamo tutti buoni amici», ha riferito ai media tedeschi un oste italiano di Stoccarda, che non è riuscito a dare spiegazioni sulla spaccatura tra i due. Altro dubbio ripercorrendo le varie fasi del dramma, e dubbio sul quale la Polizia di Stoccarda non fa trasparire nulla è quello su chi ha chiamato i soccorsi. Se davvero la porta dell'ufficio era chiuso dall'interno, chi si è accorto dei due corpi riversi sul pavimento in un lago di sangue. Accertamenti in corso anche sui dispositivi elettronici in possesso dei due ristoratori. E infine, gli agenti, stanno portando avanti anche indagini sul profilo di Lamattina e Valle. Entrambi da decenni in Germania, entrambi partiti dall'Italia per cercare fortuna. Ed entrambi l'avevano trovata. Gianni Valle insieme ai fratelli, Lamattina con diversi compaesani.