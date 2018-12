Ritrovati in Slovacchia gioielli dell'Età del Bronzo

Archaeologists found treasure from the Bronze Age, near Hozelec, Slovakia. https://t.co/eYR6HvfyOP — The ShrineOHK (@TheShrineOHK) 6 dicembre 2018

Venerdì 7 Dicembre 2018, 19:30

Nella località slovacca di Hozelec alcuni archeologi hanno trovato un sacco di cuoio contenente dei manufatti risalenti a diverse epoche, tra i quali i più preziosi sono dei gioielli appartenenti all'Età del Bronzo, come informa il portale locale The Slovak Spectator.Il tesoro ritrovato è costituito da gioielli a spirale in bronzo e chiodi realizzati in stagno, un fascio di cuoio accanto a tre oggetti in bronzo a forma di disco. Inoltre, sono stati distinti anche dei resti di pelle biologica che hanno circa 3.000 anni.«Abbiamo trovato, ad esempio, uno sperone, un ago e ferri di cavallo, così come monete, gioielli, coltelli e altri oggetti che qualcuno probabilmente ha perso», ha spiegato l'archeologo Matus Hudak.