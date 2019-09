Luna, ritrovato sulla superficie lunare il lander indiano: «Ora le prove di collegamento»

Luna, Localizzato il

Vikram della missione indiana Chandrayaan 2, del quale si erano perse le tracce nella serata del 6 settembre nelle ultime fasi della sua discesa sul suolo lunare. Lo annuncia oggi in un tweet il presidente dell'agenzia spaziale indiana Isro, Kailasavadivo Sivan. «Abbiamo trovato Vikram sulla superficie della Luna - si legge nel tweet - e sono sicuro che potremo collegarci con esso per completare con successo la missione Chandrayaan 2».

In precedenza il centro di controllo della missione indianaaveva perso i contatti con il lander nelle ultimissime fasi della discesa sul suolo lunare. Il centro di controllo a Bengaluru della missione Chandrayaan 2, dell'agenzia spaziale indiana Isro (Indian Space Research Organisation), aveva perso i contatti con il lander quando il veicolo aveva quasi completato la discesa e si trovava nella fase in cui avrebbe dovuto cominciare una discesa verticale, per poi rallentare per posarsi al suolo in sicurezza. Contemporaneamente perdeva il segnale anche la stazione a Terra di Madrid della Deep Space Network della Nasa.